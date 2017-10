Harry Styles é apalpado em show e redes falam em assédio

Enquanto se apresentava na noite deste sábado (21), em Los Angeles, Califórnia, o cantor britânico Harry Styles, alçado à fama pela boyband One Direction, se aproximou do público e foi apalpado pelas fãs que pulavam no gargarejo. Vídeos publicados nas redes sociais mostram que ele teve as partes íntimas tocadas e, rapidamente, se afastou da plateia.

Com a propagação das imagens, os fã-clubes do cantor levantaram a hashtag #RespectHarry, nos assuntos mais comentados do Twitter, pedindo respeito ao artista e acusando as fãs mais espavoridas de assédio sexual.

Que coisa mais horrível tô muito triste isso foi um assédio e tá claro e odeio ver isso #RespectHarry pic.twitter.com/kLXJqt1xYv — layssa 🐍🐘 (@foolshawnms) October 22, 2017

Aquilo é desrespeitoso, foi assédio pelo amor de Deus. Não é o fato dele ser famoso ou seu ídolo que vc pode agir dessa forma #RespectHarry — nat (@natflwr) October 22, 2017