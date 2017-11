Harrison Ford ajuda a resgatar vítima de acidente de carro

Harrison Ford, 75 anos, ajudou a resgatar uma mulher que se envolveu em um acidente de carro, em Santa Barbara, Califórnia, no domingo. Segundo o site TMZ, que publicou fotos do ocorrido, Ford estava dirigindo na rodovia quando o carro a frente perdeu o controle e saiu da estrada.

O ator, então, parou seu veículo no acostamento e desceu a lateral da pista para ajudar a motorista a sair do carro. Outros também pararam para ajudá-la e esperaram juntamente com a vítima uma ambulância chegar. Segundo o site, a mulher sofreu ferimentos leves.