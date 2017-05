Hanson — sim, eles ainda existem — anuncia três shows no Brasil

Para comemorar os 25 anos de carreira, a banda Hanson está viajando o mundo com a turnê Middle of Everywhere 25th Anniversary World Tour. Cantando hits como Mmmbop e Where’s the Love, os três irmãos farão shows em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte em agosto deste ano.

A banda lançou seu primeiro álbum há 20 anos e fez muito sucesso até o começo dos anos 2000. Depois disso, os irmãos criaram a própria gravadora e passaram a lançar produções independentes. Com mais de 16 milhões de cópias de álbuns vendidos, os três lançarão ainda este ano uma coletânea chamada Middle of Everywhere – The Greatest Hits, com seus maiores sucessos.

Os ingressos, que custarão entre 100 e 450 reais, começarão a ser vendidos no dia 2 de junho para os shows do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Em São Paulo, terá pré-venda para clientes dos cartões Citi e Diners Club entre os dias 2 e 8 de junho e as vendas para o público geral começam no dia 9 de junho.