Hackers roubam filme inédito da Disney – e pedem resgate

A pirataria ultrapassou a ficção para a Walt Disney Company. A poucos dias da estreia de Piratas do Caribe 5, o diretor executivo da produtora, Bob Iger, revelou que hackers roubaram uma produção inédita da companhia, e exigem resgate para não divulgá-la na internet.

Durante reunião em Nova York com funcionários da rede de televisão ABC, Iger contou que a quantia foi exigida na moeda digital bitcoin. Os ladrões prometeram divulgar, a princípio, cinco minutos do filme, e depois trechos de 20 minutos até receberem o pagamento total. As informações são do site da revista The Hollywood Reporter.

Iger não deu detalhes sobre o filme em questão, mas afirmou que a companhia não pagará nenhuma quantia aos hackers. Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, Carros 3, Thor: Ragnarok e Star Wars: Os Últimos Jedi estão entre os próximos lançamentos da produtora.

A Disney trabalha com investigadores federais para solucionar o assunto. Desde a última sexta-feira, mais de 300.000 computadores de pelo menos 150 países foram vítimas de ataques cibernéticos cometidos por vírus do tipo ransomware. Apesar do ataque, os responsáveis arrecadaram menos de 70.000 dólares com sua chantagem às vítimas para que pagassem para recuperar os dados roubados, informou hoje o governo dos Estados Unidos.

(com Agência EFE)