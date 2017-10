O Haboro está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Goiânia. Realizado pela primeira vez na capital goiana, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Haboro, entre os dias 4 de novembro e 3 de dezembro, apenas no jantar os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 59,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

– Entrada: Mini salada ceviche: mix de folhas, cubos de salmão, robalo, camarão e kani

– Prato principal: Especialidade do chef com hadock e salmão black (cinco unidades)

– Sobremesa: Panacota com calda de frutas vermelhas e rosa de maçã folhada

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida para água, suco, refrigerante, cerveja long neck, drinque ou uma taça de vinho)

HABORO JAPANESE FOOD. Alpha Mall, Setor Alphaville Flamboyant, 3996-1717. 180 lugares. 18h/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2013. $$