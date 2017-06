Guitarrista do Camisa de Vênus internado em estado gravíssimo

Internado em estado grave, decorrente de um câncer no fígado, Karl Franz Hummel, o guitarrista da banda Camisa de Vênus, chegou a ter sua morte anunciada na noite desta terça-feira. Na manhã desta quarta, porém, sua mulher, Viviane, usou o perfil do músico no Facebook para esclarecer a situação. Segundo Viviane, Karl respira por aparelhos e falar em morte agora seria “adiantar” o fato.

“Gente! Pelo amor de Deus!! Aqui é Viviane, mulher de Karl, alguém publicou ou adiantou a situação do nosso Karl, respeitem a minha dor e da família”, escreveu ela na manhã desta quarta. “Ele está respirando com ajuda de aparelhos. como scott falou, quero acreditar que foi no calor da emoção. por favor!! estou sentindo muita dor. o que precisamos é rezar por ele, e não adiantar… como fizeram.”

A falsa notícia da morte de Karl Franz Hummel foi publicada no perfil da banda Camisa de Vênus no Facebook — veja abaixo os posts do grupo e de Viviane.

Ao lado de Marcelo Nova, Gustavo Mullen, Robério Santana e Aldo Machado, Hummel criou a banda em Salvador no ano de 1980 e gravou cinco álbuns, até a separação, em 1987. Após se afastar da banda, o guitarrista voltou ao Camisa algumas vezes e ainda fez uma versão da banda com outro vocalista, em 2015.