‘Guardiões 2’ faz Alien comer poeira intergalática no Brasil

Há três semanas em cartaz no Brasil, Guardiões da Galáxia Vol. 2 se mantém invicto no topo das bilheterias. Nem o estreante Alien: Covenant conseguiu tirar o posto dos heróis alienígenas da Marvel, se contentando com o segundo lugar. Dados da comScore mostram que Guardiões levou 350.000 espectadores aos cinemas neste fim de semana, contra 280.000 de Alien. No total, o primeiro já foi visto por 3,3 milhões de pagantes no país.

O ranking dos dez longas mais vistos no Brasil entre quinta-feira, 11, e domingo, 15, fica completo com A Cabana; Velozes e Furiosos 8; O Poderoso Chefinho; O Dia do Atentado; A Autópsia; Ninguém Entra, Ninguém Sai; Norman – Confie em Mim; e Rock Dog – No faro do Sucesso, respectivamente.

Estados Unidos – No mercado americano, Guardiões continua seu reinado de bilheteria, enquanto Rei Arthur – A Lenda da Espada caminha para ser o primeiro grande fracasso da temporada.

A sequência da Marvel fez, na semana passada, 145 milhões de dólares na estreia e adicionou 66 milhões de dólares neste fim de semana. Os números representam uma queda de 55%, o que está em linha com as expectativas. Na bilheteria global, o filme soma 630 milhões.

Já a superprodução Rei Arthur, que chega ao Brasil na próxima quinta-feira, dia 18, arrecadou apenas 14,7 milhões de dólares — uma soma irrisória considerando seu orçamento de 175 milhões de dólares. O épico mítico estrelado por Charlie Hunnam e dirigido por Guy Ritchie dividiu a crítica especializada ao apresentar semelhanças com outra franquia comandada pelo cineasta: Sherlock Holmes, de 2009 e Sherlock Holmes – O Jogo de Sombras, 2011, estrelada por Robert Downey Jr.

(Com agência Reuters)