‘Grey’s Anatomy’ infinita: série agora terá spin-off com bombeiro

A emissora de TV americana ABC produzirá uma série derivada do longevo drama hospitalar Grey’s Anatomy, que girará em torno das histórias de um esquadrão do corpo de bombeiros de Seattle, nos Estados Unidos. A nova produção, ainda sem título, contará com Stacy McKee como “showrunner” (o principal responsável pela série), enquanto Shonda Rhimes e Betsy Beers serão produtoras executivas, junto a McKee. O plano é que os personagens e a trama da nova série sejam apresentados ao público em um episódio de Grey’s Anatomy.

“Ninguém como Shonda Rhimes pode entrecruzar o risco que enfrentam os bombeiros no cumprimento de seu dever com o drama de suas vidas pessoais”, declarou à revista americana Variety o presidente da ABC Entertainment, Channing Dungey, ao falar da “emocionante” nova série.

Grey’s Anatomy já deu origem a um “spin-off” com a série Private Practice, que foi ao ar de 2007 a 2013 e se centrava na cirurgiã Addison Montgomery (Kate Walsh).

Prestes a atingir a marca de 300 episódios transmitidos, Grey’s Anatomy se encontra atualmente em sua 13ª temporada.

(Com agência EFE)