Green Day anuncia quatro shows no Brasil em novembro

A banda americana Green Day divulgou nesta segunda-feira em seu site que virá ao Brasil para fazer quatro shows em novembro. Rio de Janeiro é a primeira cidade a receber a banda, no dia 1º de novembro, na Arena Rio; em seguida, o grupo passa pela Arena Anhembi, em São Paulo, no dia 3. Curitiba, por sua vez, é a terceira cidade da lista, recebendo os músicos no dia 5, na Pedreira Paulo Leminsky; e, por último, Porto Alegre tem show no dia 7, no estádio Beira Rio.

Formada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool, o Green Day surgiu nos anos 1980 e estourou na década seguinte, com o álbum Dookie (1994). Nos anos 2000, viu a renovação do sucesso com o disco American Idiot, que chegou a ser transformado em musical da Broadway. Agora, o grupo roda o mundo para divulgar o trabalho Revolution Radio, do ano passado.

Os ingressos para o show do Green Day no Brasil começam a ser vendidos ainda em junho pelo site Livepass. No Rio, a abertura das vendas ocorre no dia 30 de junho, com ingressos entre 110 e 560 reais. No mesmo dia, abrem as vendas em São Paulo, com ingressos entre 140 e 540 reais.

