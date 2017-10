Grávida, Patrícia Abravanel leva tombo no ‘Teleton’

Patrícia Abravanel caiu no palco do Teleton, na noite deste sábado. A apresentadora tropeçou quando o blogueiro Hugo Gloss pisou sem querer na barra de sua calça. Ela foi socorrida por Gloss e Marcos Mion, que estavam no palco juntamente com Isabele Benito.

Todos ficaram assustados, mas Patrícia se levantou rindo e disse que estava bem. A filha de Silvio Santos, contudo, deixou o palco pouco depois.

Patrícia espera uma menina. A apresentadora é mãe de Pedro, 3 anos, primeiro fruto de sua união com o deputado federal Fábio Faria.