Grávida de 5 meses, Eliana passa por avaliação diária

A apresentadora Eliana segue internada sem previsão de voltar ao ar. Eliana, que espera uma menina, Manuela, sofreu um descolamento da placenta e precisa fazer repouso absoluto para evitar um parto prematuro que colocaria em risco a sobrevivência do bebê. De acordo com a sua assessora de imprensa, que não divulga o hospital onde ela se encontra, Eliana está no quinto mês de gestação. Ainda não há previsão de alta, mas a apresentadora passa por uma avaliação todos os dias e aguarda o sinal verde para prosseguir com o repouso em casa.

Esta não é a primeira vez que Eliana, de 43 anos, passa por tensão nesta segunda gravidez. Há dois meses, a apresentadora contou em entrevista à revista Claudia que precisou passar por uma cirurgia porque havia risco de perder o bebê.

Sigo internada para cuidar da minha pequena. Foram tantas mensagens esta semana de amigos queridos da TV, amigos de uma vida, familiares, flores, santinhas, recados de mães que passaram e passam pelo o que eu estou passando, meus fãs amados que me acompanham há anos, que mesmo em dificuldades só preciso agradecer imensamente a vcs e a Deus. Que esta verdadeira corrente de amor se estenda para todos que rezam e torcem por mim e minha filha Manuela. Obrigada, obrigada, obrigada