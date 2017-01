Grávida, Carol Castro é substituída em nova novela das 23h

Escalada para a próxima novela das 23h da Rede Globo, Os Dias Eram Assim, Carol Castro pediu afastamento da trama “por motivos pessoais”, segundo a assessoria de imprensa da emissora. De acordo com o jornal Extra, a atriz de 32 anos está grávida de seu primeiro filho com o violinista Felipe Prazeres, 39. O bebê deve nascer em agosto.

Chamada para substituí-la às pressas, já que as gravações da trama escrita por Angela Chaves e Alessandra Poggi começam na próxima semana, Maria Casadevall estava em Paris se preparando para fazer um curso de três meses. Ela chega ao Brasil na quinta-feira e na segunda embarca para o Chile, onde acontecem algumas cenas.

Susana Vieira, Antonio Fagundes, Natália do Vale, Sophie Charlotte, Antonio Calloni, Felipe Simas (vencedor da última edição da Dança dos Famosos), Letícia Spiller e Gabriel Leone também fazem parte do elenco da novela, cujo enredo abordará o período da ditadura militar no Brasil. A estreia está prevista para o primeiro semestre de 2017.