Governo de Barbados renomeia rua em homenagem a Rihanna

A cantora Rihanna ganhará uma rua com o próprio nome na sua cidade natal Bridgetown, capital de Barbados. O governo do país caribenho anunciou que a mudança faz parte das comemorações do 51º aniversário da sua independência, que ocorrerá no próximo dia 30 de novembro.

A ‘Westbury New Road‘, uma das vias mais conhecidas da capital, passará a se chamar ‘Rihanna Drive‘. A cantora, que vive nos Estados Unidos, estará no evento em sua homenagem, um ato que contará com a presença do primeiro-ministro de Barbabos, Freundel Stuart.

Moradores da cidade se entusiasmaram com a novidade: “É muito bom ver que uma avenida terá o nome trocado em homenagem a nossa estrela número um. Isso trará muitos turistas para ver de onde ela veio e onde está agora. Isso é bom para os negócios”, afirmou Andrew Franklyn, dono do BNB Bar, localizado a poucos metros da antiga casa da cantora.

Outro morador, David Bore, destacou a demora para a homenagem acontecer: “Deveria ter ocorrido há muito tempo e não agora. Ela contribuiu o suficiente para merecer essa honra. Sempre que está em Barbados, ela vem para a capital. É a embaixadora perfeita”, explicou.

(Com agência EFE)