Google investe em iniciativas pautadas pelo mês do Orgulho LGBT

Depois de homenagear Gilbert Baker, criador da bandeira da diversidade sexual, em 2 de junho, o Google anunciou uma série de novidades pautadas pelo mês do Orgulho LGBT. Além de novas figurinhas especiais, doodles e interfaces multi-coloridas, a empresa que leva a marca do site de buscas lançou uma websérie de seis episódios no Canal das Bee, espaço no YouTube voltado para tópicos LGBT, a fim de debater questões e combater o preconceito. A série foi produzida pelo canal em parceria com o Google.

No próximo domingo, o aplicativo Google Maps destacará o caminho percorrido pela Parada do Orgulho LGBT (antiga Parada Gay) em São Paulo. O trajeto do Teatro Gazeta até a rua da Consolação receberá as cores do arco-íris, que representam o movimento. O aplicativo também inaugurará a etiqueta LGBT-friendly aos estabelecimentos que apoiam a causa, possibilitando que a comunidade LGBT os encontre com facilidade.

A empresa ainda levará um trio elétrio para a avenida Paulista no dia da Parada, com youtubers simpatizantes da causa no Brasil e na América Latina, como Alejo Igoa (Argentina), Victoria Volkova (México), MatuGarcia (Colômbia) e David Montoya (Chile).