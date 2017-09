Google celebra o equinócio de primavera; entenda o fenômeno

O equinócio da primavera virou um Doodle no buscador Google. O motivo da homenagem é que a mudança de estação no hemisfério sul acontece nesta sexta-feira, a partir das 17h02, no horário de Brasília. No momento em que acaba o inverno e começa a primavera, o sol atinge com mais intensidade as regiões próximas à linha do Equador, deixando o dia mais longo nestes lugares, que estão divididos entre as duas metades do planeta, com exatas 12 horas de dia e 12 horas de noite. No Brasil, o norte e o nordeste são afetados pelo fenômeno.

As mudanças de estação sempre provocam fenômenos astronômicos como esse. O equinócio acontece no início da primavera e também no instante que se inicia o outono, em março. Já o evento chamado de solstício ocorre igualmente duas vezes ao ano, no primeiro dia de verão e de inverno. Ao invés de atingir com força o centro da Terra, esse acontecimento provoca uma maior intensidade solar em um dos hemisfério, se afastando do equador.