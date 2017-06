Gloria Perez mostra Juliana Paes como Bibi Perigosa

Gloria Perez, autora da novela A Força do Querer, divulgou a primeira imagem de Bibi, interpretada por Juliana Paes, depois de entrar para o mundo do crime. A personagem é um dos grandes destaques do folhetim transmitido pela TV Globo na faixa das 21 horas, começa a se envolver com o tráfico de drogas depois da prisão de seu marido, Rubinho (Emilio Dantas), um grande traficante.

Em seu Instagram, Gloria fez suspense. Apenas indicou o apelido pelo qual a personagem ficará conhecida a partir de agora: Bibi Perigosa. A história da novela é inspirada na trajetória real de Fabiana Escobar, conhecida como a “baronesa do pó” da Favela da Rocinha, que se tornou expoente importante do tráfico de drogas seguindo a prisão de seu marido, Saulo.