Gloria Perez lamenta decisão de Crivella que tira verba do samba

Agora com os dois pés no Rio de Janeiro com a novela A Força do Querer — seus folhetins anteriores se dividiam entre a cidade e algum destino exótico, como a Turquia e a Índia –, a novelista Gloria Perez lamentou a decisão do prefeito Marcelo Crivella (PRB), de reduzir pela metade a subvenção paga às escolas de samba. Por essa decisão, que cortou o valor de 24 para 12 milhões de reais, a Liga Independe das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) ameaça não realizar o desfile do Carnaval em 2018.

Gloria publicou duas mensagens de seguidores em seu microblog no Twitter, com críticas à resolução de Crivella, que endossou. “Isso aí”, escreveu, depois de posts que definiam a decisão do político, evangélico, como “burrice” e “atitude de cunho religioso”. “Burrice do prefeito. Carnaval traz dinheiro pra cidade, gera emprego. Com lucro, ele poderia pagar as vagas nas creches”, disse uma das mensagens, citando o argumento de Crivella, que disse querer investir mais em educação infantil.

“Atitude de cunho religioso já que deixa de arrecadar milhões fora o desemprego de milhares de pessoas. Não está sendo fácil”, escreveu outra seguidora, também apoiada por Gloria.