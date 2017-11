Gloria Maria, sempre uma surpresa, revela que já foi casada

Maria Vitoria! A juíza que um dia me casou! Já passou tanto tempo que já dá pra contar! Consegui manter minha vida privada longe de tudo por mais de 20 anos. Passou tanto tempo que não faz mais sentido não falar não acham? Obrigada por ter guardado segredo tanto tempo! ❤️🌈🌹💎🦋💋

