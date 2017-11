Globo e Viva homenageiam Márcia Cabrita com filme e Sai de Baixo

A atriz Márcia Cabrita será homenageada no Corujão da Globo, nesta madrugada. A emissora carioca vai exibir o filme Trair e Coçar é Só Começar, de Moacyr Góes, inspirado na peça teatral de mesmo nome. Na produção, Márcia interpreta Vera, amiga do casal Eduardo (Cássio Gabus Mendes) e Inês (Bianca Byington).

Já o Viva exibirá na noite desta sexta-feira, às 21h45, o primeiro episódio do Sai de Baixo Especial, gravado em 2013. A reunião do elenco da série, que fez sucesso entre 1996 e 2002, rendeu quatro episódios. Os demais capítulos vão ao ar no canal pago no sábado, a partir de 19h.

Márcia morreu nesta sexta-feira, aos 53 anos. Ela lutava contra um câncer no ovário, diagnosticado em 2010. A doença levou Márcia a abandonar a novela Novo Mundo, da faixa das 6 da Globo, em que fazia a personagem Narcisa. A atriz deixa uma filha, Manoela, de 16 anos.