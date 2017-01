‘Sala de comando’ e disputa entre gêmeos são as novidades do BBB

A Rede Globo divulgou ao longo da manhã desta quarta-feira detalhes sobre a nova edição do Big Brother Brasil, que vai ao ar na próxima segunda-feira, 23. Neste ano, Tiago Leifert substituirá Pedro Bial no comando do reality show, e terá uma “sala de comando” só sua, repleta de televisões para acompanhar os brothers.

Alguns participantes entrarão em confinamento antes, a fim de competir por uma vaga no reality. Os selecionados serão escolhidos pelo voto público — da mesma forma em que acontecia na “Casa de Vidro”, mas desta vez já entrarão direto na mansão nos estúdios da Rede Globo. A disputa será entre duas duplas de irmãos gêmeos, e apenas um de cada entrará, de fato, no BBB.

Música — O cantor Paulo Ricardo foi ao matinal Mais Você nesta manhã, e conversou com Cissa Guimarães sobre a nova versão música tema do Big Brother, “Vida Real”. “Estou muito feliz, porque este tema está especial. A música conseguiu acompanhar o tempo, as mudanças e a própria percepção dos participantes. Fico um pouco cansado do mesmo arranjo depois de alguns anos. E são 17 anos, esta é a quinta versão. Preparamos uma coisa muito moderna, completamente nova. Pedi a ajuda do DJ FTampa, que está estourado trabalhando com a Selema Gomez e Britney Spears. Estamos no processo.”

Ao longo dos anos, o formato do programa e o perfil dos “brothers” sofreram algumas alterações, mas nenhuma que transformasse o reality em algo inédito. O que você eliminaria do BBB, se pudesse? Vote!