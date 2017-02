Gisele sai em apoio a Tom Brady com foto fofa da filha

Tom Brady já tem uma cheerleader e não é a mulher, a top brasileira Gisele Bündchen. Sua grande torcedora — e mascote — é a filha Vivian, de 4 anos, que estampa foto publicada pela mãe neste domingo no Instagram. Vestida com uma camisa onde se lê “Brady’s little ladies”, ou “As meninas de Brady”, Vivian aparece de costas de olho para o campo, palco onde o pai vai buscar, na noite deste domingo, seu quinto título da liga de futebol americano, a NFL.

Uma semana atrás, Gisele publicou uma foto em que aparece ao lado do marido, a caráter, de boné, no estacionamento do Gillette Stadium.