Gilbert Baker, criador de símbolo LGBT, é o homenageado do Google

Gilbert Baker é o homenageado pelo Google nesta sexta-feira. O artista norte-americano foi o responsável por criar a bandeira do arco-íris símbolo da luta do movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros). Se estivesse vivo, ele completaria hoje, 2 de junho, 66 anos.

Baker, nascido no estado do Kansas, nos Estados Unidos, e

ra amigo de Harvey Milk, um dos maiores ativistas da causa LGBT. O artista costurava faixas para passeatas a favor dos direitos do público gay e contra a guerra, e foi assim que eles se conheceram.

No desfile do orgulho gay de 25 de junho de 1978, Harvey Milk deu ao artista a tarefa de desenhar um símbolo que representasse o movimento homossexual. Ele, então, costurou alguns tecidos que ele mesmo havia tingido para criar a bandeira do arco-íris. Como o próprio Baker confessou posteriormente, ele se inspirou na canção Over the Rainbow, interpretada por Judy Garland.

Baker morreu neste ano, em 31 de março. A causa da morte não foi divulgada.