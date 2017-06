Gérard Depardieu faz rota do vinho em comédia francesa

Um pai e um filho tentam se aproximar. Para isso, o patriarca aceita fazer uma viagem pelo interior da França, na região vinícola do país. A trama ganha uma pitada do típico humor das comédias francesas no filme Saint Amour – Na Rota do Vinho, previsto para estrear no Brasil no dia 20 de julho. Confira acima o primeiro trailer legendado da produção.

Gérard Depardieu interpreta Jean, pai de Bruno, interpretado por Benoît Poelvoorde (O Novíssimo Testamento), que também é responsável pela direção e pelo roteiro junto com Gustave Kervern (Mamute).

Além dos dois atores, Vicent Lacoste também acompanha a road trip como Mike, um taxista que leva a dupla pela rota. Os três vivem aventuras inesperadas durante a jornada, que provocam diferentes mudanças na vida de cada personagem.