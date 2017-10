Georgina Chapman termina casamento com Harvey Weinstein

A atriz e designer da grife Marchesa, Geordina Chapman, terminou seu casamento de dez anos com o produtor Harvey Weinstein, acusado de vários assédios sexuais desde uma matéria de denúncia do jornal americano The New York Times, no último dia 5. O casal tem dois filhos juntos de 7 e 4 anos.

“Meu coração está quebrado por todas as mulheres que sofreram uma dor tremenda por causa das ações imperdoáveis dele”, disse Chapman em depoimento à revista People. “Eu escolhi deixar meu marido. Cuidar dos meus filhos é minha prioridade e eu peço à mídia privacidade neste momento”, completou.

A publicação americana relatou que Harvey Weinstein, de 65 anos, já havia entrado em oito acordos prévios não divulgados com mulheres que fizeram queixas de assédios e contatos físicos indesejados. Uma das vítimas é a atriz Ashley Judd, de Risco Duplo (1999). Depois da publicação, outras atrizes falaram publicamente sobre as ações produtor que ocorriam há décadas, como Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow. Harvey foi demitido de seu própria empresa, a Weinstein Company, após as “informações sobre sua má conduta”, nas palavras da própria companhia.