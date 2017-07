George R. R. Martin prevê lançar ‘um, talvez dois’ livros em 2018

Boas novas para os fãs de Game of Thrones: George R.R. Martin deu mais detalhes sobre os novos livros da série. Além da aguardada sequência The Winds of Winter (Os Ventos do Inverno, em português), o autor trabalha em Fire and Blood, que contará histórias dos Targaryen:

“Ainda tenho alguns meses pela frente. Ainda tenho dias bons e ruins, e é tudo o que vou dizer. Entre Winds [of Winter] e o primeiro volume de Fire and Blood, qual dos dois chegará primeiro às livrarias, é difícil dizer nesse momento, mas realmente acho que vocês terão um livro meu de Westeros em 2018; quem sabe, talvez dois. Um garoto pode sonhar”.

Há muito os fãs da série espera um novo lançamento do escritor. Ele terminou os três primeiros volumes da série de forma relativamente rápida, mas, em seguida, levou cinco anos para escrever o quarto livro (O Festim dos Corvos), e quase seis para escrever o quinto (Dança com Dragões).

As últimas informações sobre Winds of Winter, a sequência de A Dança dos Dragões, datam do início de 2017, quando o autor acreditava que o livro poderia sair ainda este ano.

Já na TV, Game of Thrones retornou com episódios inéditos no dia 16 de julho. A HBO exibe a série todo domingo às 22h e pelo HBO GO, serviço de streaming da emissora.