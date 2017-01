George Lucas abrirá museu de 3 bilhões de reais em Los Angeles

A cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, será a sede de um museu dedicado ao cineasta George Lucas que custará 1 bilhão de dólares (cerca de 3 bilhões de reais), anunciou o prefeito da cidade californiana, Eric Garcetti, em comunicado divulgado nessa terça-feira. Com inauguração prevista para 2020, o Museu Lucas para as Artes Narrativas pretende ser um espaço repleto de pinturas, ilustrações, fotografias, filmes, animações e artes digitais.

O público poderá conferir desde obras de arte da coleção particular de Lucas, como peças de Norman Rockwell, Edgar Degas e Pierre-Auguste Renoir, até objetos das franquias cinematográficas Star Wars e Indiana Jones, além de curiosidades de outros filmes da carreira do renomado diretor norte-americano. O próprio Lucas bancará o projeto.

A direção do museu indicou que, “após ampla pesquisa e prolongada deliberação”, decidiu construí-lo na região do Exposition Park. “A arte existe para inspirar, comover, educar e entusiasmar. Graças a George Lucas, milhões de cidadãos de Los Angeles e visitantes poderão desfrutar de uma coleção extraordinária baseada na narrativa, uma arte que possui um enorme significado na história e no legado de Los Angeles”, afirmou Garcetti. “Agora nos concentraremos em finalizar os detalhes e em construir o que acreditamos que será um dos museus mais imaginativos e acolhedores do mundo”, completou a direção da instituição.

(Com EFE)