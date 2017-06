Gêmeos de Beyoncé e Jay Z recebem alta do hospital

Quase duas semanas depois de nascerem, os filhos gêmeos de Beyoncé e Jay Z finalmente tiveram alta do hospital, segundo o site TMZ. Os bebês, que seriam uma menina e um menino, foram liberados no final da semana passada após uma internação no UCLA Medical Center, em Los Angeles, por causa de uma “pequena complicação”.

Eles passaram por fototerapia, conhecido popularmente como banho de luz, em que o bebê é colocado em um aparelho com várias lâmpadas. A publicação supõe que os filhos da cantora estivessem com icterícia, doença comum em recém-nascidos em que há um aumento do pigmento amarelo bilirrubina no sangue e que é tratada com a fototerapia.

Os gêmeos teriam nascido em 12 de junho, mas a notícia de seu nascimento só surgiu em sites de celebridades no domingo seguinte, 18. Nesse mesmo dia, o pai de Beyoncé, Mathew Knowles, confirmou a notícia com uma postagem em seu perfil no Twitter.

Segundo o site do tabloide britânico The Daily Mail, os bebês agora estão com os pais e a irmã mais velha, Blue Ivy, de 5 anos, em uma mansão cujo aluguel é de 400.000 dólares por mês, em Malibu, na Califórnia – a família mora em Nova York. A propriedade, de frente para o Oceano Pacífico, tem 6,3 acres, algo em torno de 2,5 hectares.