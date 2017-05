Gato Mia é a melhor pizzaria de Cuiabá segundo VEJA COMER & BEBER

1. pizzas gato mia cuiabá sem t°tulo-88 zoom_out_map 1 /4 Na melhor pizzaria da cidade, por VEJA Comer & Beber, as clássicas margherita e calabresa fazem sucesso junto à maçaricada, com mussarela, tomate-cereja e pimenta calabresa (Lucas Ninno/VEJASP)

2. ambiente gato mia cuiabá sem t°tulo-116 zoom_out_map 2 /4 O ambiente é moderninho e aconchegante na Gato Mia (Lucas Ninno/VEJASP)

3. pizza gato mia cuiabá sem t°tulo-79 zoom_out_map 3 /4 A clássica pizza de calabresa faz sucesso na casa (Lucas Ninno/VEJASP)

4. ambiente mesas gato mia cuiabá sem t°tulo-120 zoom_out_map 4/4 O projeto arquitetônico da Gato Mia, com piso de ladrilho hidráulico e jardim vertical de samambaia. salta aos olhos dos clientes (Lucas Ninno/VEJASP)

Gato Mia

Antes mesmo de pedir o cardápio, salta aos olhos o capricho na decoração. Ele começa no corredor de acesso ao salão, com piso de ladrilho hidráulico e um jardim vertical de samambaias. Na sequência, avista-se a estante altíssima que ladeia um gostoso lounge, com poltronas de couro e iluminação bem regulada. A receita da pizza campeã não é segredo, tanto que está escrita em uma grande parede de lousa, e o forno a lenha, revestido por uma pintura do artista plástico mato-grossense Adir Sodré, está integrado ao projeto arquitetônico. Dele saem discos de massa bem fina e pincelados com molho de tomate fresco, eleitos pelo júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ os melhores da capital. São catorze coberturas chamadas tradicionais, dez gourmets e duas doces. Da primeira seção fazem sucesso as clássicas margherita e calabresa (R$ 56,80 a média e R$ 71,00 a grande), ou ainda, pelo mesmo valor, a maçarico, de mussarela coberta por tomate-cereja e pimenta calabresa, e então maçaricada. Entre as intituladas gourmets têm boa saída a franciscana, com mussarela bovina e de búfala, peperoni moído, tomate-cereja, presunto cru e alface (R$ 65,80 e R$ 82,00), e a caprese, com mussarela de búfala, fatias de tomate-caqui e pesto de azeitona preta (R$ 68,00 e R$ 85,00). Produzido na Espanha, o tinto Vinã Brava Tempranillo 2013 (R$ 90,00) é um dos 35 rótulos da carta. Adoçam e encerram o jantar as pizzas brigadeiro gourmet, de mussarela, brigadeiro e morango, e banana, com fatias da fruta salpicadas com canela sobre o mesmo queijo (R$ 56,80 a média e R$ 71,00 a grande). Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 290, Popular, 65-3027-6262 (100 lugares). 19h/0h (dom. a partir das 18h, fecha seg.). Aberto em 2015. $