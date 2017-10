‘Game of Thrones’: sigilo do roteiro final atinge até atores

Todo cuidado é pouco quando o assunto é proteger o final de Game of Thrones de um possível vazamento. Além de prometer gravar cenas falsas, que não serão usadas na edição do programa, a HBO também criou um sistema diferente na distribuição dos roteiros para os atores. O excesso de precaução fará o elenco usar, em determinados momentos, ponto no ouvido. Assim, os atores vão descobrir suas falas pouco antes de serem pronunciadas.

Quem contou a história quase absurda foi o dinamarquês Nikolaj Coster-Waldau, o Jaime Lannister. “Não vamos nem receber o roteiro”, disse o ator segundo a agência de notícias Associated Press.

Coster-Waldau conta que nas primeiras temporadas os atores recebiam normalmente os roteiros físicos antes dos episódios. Depois, os roteiros passaram a ser distribuídos em arquivos digitais e, em seguida, por e-mails protegidos.

Liam Cunningham, que interpreta Davos, também comentou as mudanças no sistema de segurança. Segundo o ator, os roteiros foram enviados por e-mail verificados, mas não é possível abri-los fora do estúdio sem autorização.