‘Game of Thrones’: 7ª temporada ganha teaser e data de estreia

A sétima temporada de Game of Thrones ganhou data de estreia: 16 de julho de 2017. A novidade foi transmitida ao vivo pela página do Facebook oficial da HBO, emissora responsável pela série. A próxima fase vai apresentar sete episódios, número menor que as temporadas anteriores, que contavam com dez capítulos cada. A trama continua seguindo a ideia original de George R.R. Martin, porém, sem adaptar os livros que deram origem ao seriado, já que todas as obras publicadas até agora foram abordadas anteriormente.

Logo após a divulgação da data, o canal lançou um teaser com falas dos personagens e imagens de estátuas com os animais que representam as casas da série.

Na última quarta-feira, durante o SXSW Festival em Austin, no Texas, a HBO divulgou o primeiro poster oficial da nova fase, a penúltima antes do fim, marcado para acontecer na oitava temporada. Sem personagens ou dicas quanto ao enredo, a imagem mostra um confronto silencioso entre o gelo e o fogo.