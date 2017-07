Game of Thrones: HBO terá sinal aberto em estreia de temporada

A sétima temporada de Game of Thrones estreia no próximo domingo em todo o mundo. Na ocasião, os canais da HBO estarão abertos para os usuário das principais empresas de TV paga no Brasil. Entre os dias 14 e 16 de julho, todo o pacote que inclui os canais da HBO e Max ficarão disponíveis nas operadoras NET, SKY, Vivo, Claro e Oi.

O primeiro episódio da nova temporada de Game of Thrones será exibido às 22 horas do horário de Brasília neste domingo. A série, que se tornou a mais premiada da história do Emmy, com 38 troféus no total, terá sete capítulos inéditos este ano e mais seis em 2018.

Algumas operadoras ainda produziram conteúdos exclusivos para a estreia. A SKY está exibindo até o próximo dia 16, programetes com youtubers, como Mari Moon, Rolandinho e Bruno Bock e com o jornalista Cunha Jr., comentando expectativas e curiosidades da série. Além disso, o episódio já estará disponível no dia seguinte na plataforma sob demanda NOW.