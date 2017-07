‘Game of Thrones’ foi aula de educação sexual, diz ‘Sansa Stark’

A atriz Sophie Turner, que interpreta a Sansa Stark em Game of Thrones, afirmou que a série da HBO foi sua “aula de educação sexual” – a britânica fez teste para o seriado aos 12 anos e passou boa parte de sua adolescência e o começo da vida adulta no elenco da produção, que é conhecida por suas cenas fortes de sexo e violência.

“Eu fazia as leituras dos episódios e via que estávamos falando sobre cenas bastante gráficas (sexualmente falando)”, disse em entrevista ao jornal britânico Sunday Times. “Descobri sobre a existência de sexo oral lendo o roteiro. Eu fiquei: ‘Uau! As pessoas fazem isso? Isso é fascinante!’… acho que foi minha educação sexual estar em Game of Thrones.”

A sétima temporada da série estreia em 16 de julho. Em entrevista à revista Entertainment Weekly, um dos criadores do seriado, David Benioff, falou sobre como o elenco está ainda mais afiado nos novos episódios, em especial Sophie Turner e Maisie Williams, que faz Arya. “Elas sempre foram ótimas, desde o começo, e a maneira como elas cresceram como atrizes – digo, todo o elenco cresceu, mas nelas fica ainda mais visível porque elas começaram como crianças”, disse.