‘Game of Thrones’ é eleita melhor série dos últimos 20 anos

A série Game of Thrones foi escolhida a melhor série dos últimos 20 anos pelos leitores do site Rotten Tomatoes. O site agregador, que mostra a porcentagem da qualidade de filmes e séries, a partir de críticas especializadas e participação dos usuários, levantou uma enquete para selecionar os melhores programas televisivos.

A série de fantasia da HBO ganhou com 11% dos votos, seguida por Breaking Bad, com 7%, e as comédias The Big Bang Theory e Friends, em um empate técnico com 5% cada. O ranking geral conta com 40 seriados. Confira o resultado: