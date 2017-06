‘Game of Thrones’: 7ª temporada terá episódio de quase 90 minutos

A sétima temporada de Game of Thrones, que estreia em 16 de julho na HBO, terá os episódios de maior e menor duração de toda a série, segundo o site da revista Entertainment Weekly. “Vamos ter dois episódios com mais de 60 minutos”, disse Dan Weiss, um dos criadores do seriado, à publicação. “Um deles vai ser o maior de toda a série – está com quase 90 minutos”, acrescentou o outro criador da produção, David Benioff. “Outro vai ser o mais curto, com 50 minutos.”

Até agora, o episódio mais longo da saga havia sido o último da sexta temporada, com 69 minutos. A HBO não confirma a duração dos episódios do novo ano. De acordo com a Entertainment Weekly, a entrevista com os criadores aconteceu em maio, antes de as durações estarem fechadas. Uma lista não-oficial que circula na internet aponta que o último episódio da sétima temporada terá 81 minutos de duração.

Desde que foi anunciado que a próxima temporada teria apenas sete episódios, os fãs começaram a especular se a duração de cada capítulo seria maior. Essa possibilidade foi derrubada por uma reportagem da revista que afirmava que, em geral, o tempo que cada um ficaria no ar não seria muito diferente do padrão do seriado.