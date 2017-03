Galinha Pintadinha bate recorde de visualizações no YouTube

O canal da Galinha Pintadinha se tornou o primeiro a atingir 5 bilhões de visualizações no YouTube do Brasil. Nenhum outro canal brasileiro, nem mesmo os que possuem mais inscritos, como Porta dos Fundos (que tem 13 milhões de assinantes) e Whindersson Nunes (com 17 milhões), supera esse número – o da Galinha Pintadinha conta com “só” 6,4 milhões de inscritos.

A marca continua a crescer: já chegou a lançar versões do canal em espanhol, inglês, francês, italiano e japonês e lançou recentemente a série Galinha Pintadinha Mini, que teve pré-estreia no cinema. A Galinha Pintadinha também se tornou grande nos licenciamentos – está presente em mais de 600 produtos, entre brinquedos, materiais escolares, pelúcias, produtos de higiene pessoal etc. Só a venda de produtos com a cara da Galinha já rendeu mais de 370 milhões de reais.