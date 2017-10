Galã Renato Goes é remanejado de novela na Globo

O ator Renato Goes, que acaba de protagonizar a novela das 23h — ou super-série, como a Globo a chama — Os Dias Eram Assim, teve seu retorno às telas adiado pela emissora. Escalado para o novo folhetim das sete da Globo, Deus Salve o Rei, uma trama de traços medievais que substituirá Pega Pega a partir de janeiro, o ator fio remanejado para Sal da Terra, novela das seis que entrará depois da recém-lançada Tempo de Amar. Sal da Terra falará do drama dos refugiados sírios.

“O ator Renato Goes não participará mais de Deus Salve o Rei, próxima novela das sete. A decisão foi tomada em comum acordo com a Globo, que já reservou o ator para protagonista de outra produção no ano que vem. O papel de Afonso, príncipe de Montemor, ficará com Rômulo Estrela, que já estava escalado para a novela. A decisão atende à estratégia de escalação da emissora, que procura evitar que um ator emende dois papéis de protagonista, para preservar a sua imagem, possibilitar a sua reciclagem e garantir melhores condições a todos para a preparação dos personagens”, diz nota da Comunicação da Globo.