Gagliasso e Giovanna Ewbank falam sobre a primeira vez do casal

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank falaram sobre seu relacionamento em um vídeo publicado nesta terça-feira no canal da atriz. No clipe, o casal, que usa fantasias de unicórnios, respondeu perguntas enviadas por fãs – eles falaram, inclusive, sobre sua primeira vez. “Foi na sala de cinema”, disse Gagliasso. “A gente tinha chegado de uma festa, eu, Bruno, Léo Fuchs, Fê Paes Leme e Thiaguinho Martins. Eu e Bruno fomos para a sala de cinema e os outros ficaram conversando na salinha do lado. Aconteceu e quando a gente saiu, estavam os três olhando pasmos para nós”, completou Giovanna. Eles não dão mais detalhes e nem explicam, porém, se o episódio aconteceu em uma sala de cinema comercial ou privada.

No vídeo, o casal ainda discutiu sobre quem demora mais para se arrumar antes de sair de casa e Giovanna contou que, no começo do relacionamento, o ator só saía usando uma camiseta do Flamengo e uma bermuda larga. “É brochante sair com ele com essa camiseta do Flamengo, sempre sujo, voltando do futebol”, disse Giovanna.

Gagliasso também contou se ele se importaria se a esposa posasse nua. O ator afirmou que a modelo já havia posado para a Playboy, mas Giovanna contestou, afirmando que não tinha aparecido completamente nua, mostrando apenas o bumbum. “Não me importaria, não, só me importaria se fosse em uma revista de sacanagem”, respondeu ele.