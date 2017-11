Furador de papel faz 131 anos e Google relembra sua história

O Google preparou uma homenagem para o furador de papel, que completa 131 anos nesta terça-feira. O objeto ganhou um doodle na página inicial do site com uma animação, que mostra um papel obtendo vida e dançando depois de ser perfurado pelo utensílio.

A criação do furador não possui data ou autor exatos, mas ele foi patenteado na Alemanha em 1886 por Friedrich Soennecken. Um ano antes, no entanto, Benjamin Smith havia registrado um aparelho similar em Massachusetts, utilizado para marcar ingressos e bilhetes, o que gera controvérsias sobre a origem do aparelho.

Com o tempo, a ferramenta foi se atualizando e ganhou diversos modelos: feitos de plástico, portátil, industrial e até elétrico. O uso de computadores e outros utensílios digitais para armazenar informações fez com que o perfurador recebesse um novo significado. Atualmente, a ferramenta ganhou caráter artesanal, possibilitando o corte de papel em formatos variados para decoração.