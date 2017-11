O Funiculì está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Funiculî, entre os dias 18 de novembro e 17 de dezembro, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 65,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

Entrada: carpaccio com rúcula, limão, grana padano, azeite extra virgem e molho da casa ou fornarina de alecrim azeite de oliva e sal rosa do Himalaya

Prato principal: qualquer pizza funiculì

Sobremesa: brownie de chocolate com sorvete de creme e calda de chocolate ou panna cotta clássica com calda de frutas vermelhas

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida para vinho do porto ou limoncello, refrigerante ou suco de frutas).

FUNICULÌ. Rua Myltho Anselmo da Silva, 1439, Mercês, ☎ 3079-5477 (32 lugares). 18h30/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$