Fuga de Clara em caixão dá recorde a ‘O Outro Lado do Paraíso’

A virada de O Outro Lado do Paraíso parece estar chamando de volta o público que a primeira fase, de tão pesada, havia afugentado. Por dois dias seguidos, o folhetim das 9 da Globo, de autoria de Walcyr Carrasco, bateu recorde de audiência ao mostrar a passagem de dez anos na história e a fuga de Clara (Bianca Bin) do hospício em que sua sogra má, Sophia (Marieta Severo), a internou. A fuga marca o início do plano de vingança da mocinha. O capítulo desta terça-feira, em que Clara executa seu plano para escapar – em um caixão – marcou 39 pontos em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O recorde anterior era do dia anterior apenas, segunda-feira, quando a novela marcou 36 pontos tanto na Grande São Paulo quanto na Grande Rio ao mostrar o início da virada de Clara.

O ápice do capítulo de terça foi quando Clara, seguindo uma estratégia forjada por Renato (Rafael Cardoso), foi atirada no mar dentro de um caixão. A ideia do médico era substituir o corpo de Beatriz (Nathalia Timberg), amiga que a mocinha fez no hospício e que morreu ao longo do capítulo, por Clara, para que ela conseguisse escapar dali. O plano, porém, deu errado: em vez de ser levado de barco, o caixão foi atirado do penhasco, como acontece no caso de pacientes que não têm o corpo reclamado pela família.

O capítulo terminou quando Clara, percebendo o que aconteceu ao ver água entrar no caixão, entra em desespero. No episódio desta quarta-feira, o caixão vai bater em uma rocha e se quebrar, dando chance a ela de escapar. A mocinha será encontrada no mar por pescadores e levada até a casa de Duda (Gloria Pires), que a ajudará. Aí, então, Clara dará início à execução de seu plano de vingança contra Sophia.