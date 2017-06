Freddie Mercury aparece com último namorado em fotos raras

1. Freddie Mercury e Jim Hutton zoom_out_map 1 /18 Freddie Mercury com seu namorado Jim Hutton no final da década de 1980 (Vintage Everyday/Reprodução) Freddie Mercury com seu namorado Jim Hutton no final da década de 1980

O site Vintage Everyday recuperou algumas fotos raras que mostram Freddie Mercury com seu último namorado, Jim Hutton. De acordo com a publicação, os dois se conheceram em um clube noturno em 1984 – Mercury teria se oferecido a pagar uma bebida a Hutton, mas ele, não reconhecendo o outro como líder do Queen, recusou. Meses depois, eles voltaram a se encontrar e Hutton foi alertado por um amigo sobre a identidade de Mercury. Desta vez, ele aceitou a bebida, mas não aconteceu nada além disso.

Cerca de dezoito meses depois, eles se reencontraram e ficaram juntos. O relacionamento avançou e, dois anos depois, Hutton se mudou para a casa de Freddie Mercury, conhecida como Garden Lodge, em Londres. Segundo o Vintage Everyday, quando o cantor foi diagnosticado com aids, em 1987, ele afirmou que entenderia caso o namorado quisesse deixá-lo, mas Hutton se recusou. Eles continuaram juntos até a morte de Mercury, em 1991.

O cantor deixou 500.000 libras e um terreno de herança a Hutton. O rapaz convivia com o vírus do HIV por mais de vinte anos quando morreu, em 2010, de câncer no pulmão.