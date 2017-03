Francisco Espínola: ‘O humor é meu escape’

Em abril de 2015, o engenheiro Francisco Espínola navegava pelo Facebook quando apareceu na tela o destaque de um portal de notícias: “Se um astronauta mata outro no espaço, ele pode ser julgado?”. Estressado com a rotina de fiscal de plataforma da Petrobras, resolveu espairecer postando uma piada na caixa de comentários: “Trata-se de um crime sem gravidade”. Poucos minutos e centenas de curtidas depois, o sergipano seria consagrado por outros internautas com um título que lhe caiu bem: “o mito dos comentários”.

Em depoimento a VEJA, Francisco conta como se tornou famoso nas redes sociais por suas tiradas e afirma que vê em seu hobby uma missão social: “Em qualquer manchete você vê 99% dos leitores dizendo que a vida é um lixo, tudo uma porcaria, precisa mandar matar todo mundo. É como se fosse um incêndio, uma reação em cadeia. Alguém posta uma coisa rabugenta, outros milhares também se sentem mal. Eu jogo água nessa fogueira. Gosto de pensar que ajudo as pessoas a encarar a vida de forma diferente”

