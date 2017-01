Francesa Iris Mittenaere é eleita Miss Universo

A francesa Iris Mittenaere foi coroada Miss Universo 2016 na festa da competição realizada em Manila, e sucede no título de beleza mundial a filipina Pia Wurtzbach, que ganhou a edição de 2015. Em segundo lugar ficou a representante do Haiti, Raquel Pélissier, e em terceiro a colombiana Andrea Tovar.

Mittenaere, de 24 anos de idade e 1,73 metro de altura, estudante de odontologia e modelo de Lille, se tornou a segunda francesa a ganhar o título, mais de seis décadas depois que sua compatriota Christiane Martel, em 1953. A festa, apresentada pelo americano Steve Harvey com a assistência da modelo Ashley Graham no Mall Of Asia Arena de Pasay de Manila, começou com a escolha das 13 semifinalistas de um total de 86 candidatas de todo o mundo.

Após a primeira etapa aconteceram desfiles em trajes de banho e vestidos de gala, e o número de candidatas foi se reduzindo até nove, seis e finalmente três depois que as candidatas foram submetidas às perguntas dos seis membros do júri. Após o anúncio de que a representante colombiana tinha ficado em terceiro lugar, a francesa e sua concorrente haitiana ficaram frente a frente durante breves momentos de tensão até que Harvey pronunciou o nome da ganhadora.

Mittenaere, que se destacou por sua elegância na passarela, foi para a competição como Miss França 2015, título que ganhou em representação da região de Nord-Pas-de-Calais.

zoom_out_map 1 /9 A francesa Iris Mittaenare vence o Miss Universo 2017 (Erik De Castro/Reuters)

zoom_out_map 2 /9 A francesa Iris Mittaenare vence o Miss Universo 2017 (TED ALJIBE/AFP)

zoom_out_map 3 /9 Raissa Santana disputa o Miss Universo, nas Filipinas - 26/01/2017 (Anthony Yu/Divulgação)

zoom_out_map 4 /9 Raissa Santana e Siera Bearchell disputam o Miss Universo, nas Filipinas - 26/01/2017 (/Getty Images)

zoom_out_map 5 /9 Raissa Santana disputa o Miss Universo, nas Filipinas - 29/01/2017 (Romeo Ranoco/Reuters)

zoom_out_map 6 /9 Raissa Santana disputa o Miss Universo, nas Filipinas - 26/01/2017 (TED ALJIBE/AFP)

zoom_out_map 7 /9 Candidatas de 86 países disputam o Miss Universo, nas Filipinas - 29/01/2017 (Romeo Ranoco/Reuters)

zoom_out_map 8 /9 Candidatas de 86 países disputam o Miss Universo, nas Filipinas - 29/01/2017 (Romeo Ranoco/Reuters)

zoom_out_map 9/9 Candidatas de 86 países disputam o Miss Universo, nas Filipinas - 29/01/2017 (Romeo Ranoco/Reuters)

