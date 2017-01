Framboesa de Ouro: ‘Batman vs Superman’ e ‘Zoolander 2’ lideram

O Framboesa de Ouro, “troféu” para os piores filmes do ano, anunciou os indicados da edição 2017 nesta segunda-feira, um dia antes dos indicados ao Oscar. Batman Vs. Superman e Zoolander 2 lideram a competição com oito indicações cada. Entre outros candidatos estão os vencedores do Oscar Robert De Niro, Ben Affleck e Julia Roberts.

Ben Affleck recebeu uma indicação por seu papel no filme Batman Vs Superman: A Origem da Justiça, que também foi indicado como pior filme, sequência e roteiro. Embora detonado pelos críticos, o público recebeu bem o filme, que arrecadou cerca de 873 milhões de dólares mundialmente.

Zoolander 2, uma sequência que demorou 15 anos para ser feita e fracassou nas bilheterias, recebeu indicações para pior diretor e ator para Ben Stiller, assim como Owen Wilson e Will Ferrell.

Outros indicados a pior filme são a comédia de De Niro Tirando o Atraso, o filme de ação Independence Day: O Ressurgimento, que conta com Liam Hemsworth e Jeff Goldblum, a ação Deuses do Egito e o documentário Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party.

O Framboesa de Ouro, criado em 1980, serve como um contraponto à cerimônia do Oscar, em Hollywood. Os vencedores dos piores filmes do ano, caso apareçam, recebem um troféu dourado, pintado com spray. Indicados e vencedores do Framboesa de Ouro são votados online por cerca de mil membros de 24 países, que se cadastram no site e pagam uma taxa de adesão de 40 dólares. Os vencedores serão anunciados em 25 de fevereiro, véspera da premiação do Oscar.

Confira abaixo a lista dos indicados ao Framboesa de Ouro:

Pior filme

Batman vs Superman: A origem da Justiça

Zoolander 2

Deuses do Egito

Independence Day: O ressurgimento

Tirando o atraso

Hillary’s America: The secret history of the Democratic Party

Pior ator

Ben Affleck (Batman vs Superman: A origem da Justiça)

Gerard Butler (Deuses do Egito e Invasão a Londres)

Henry Cavil (Batman vs Superman: A origem da Justiça)

Robert de Niro (Tirando o atraso)

Dinesh D’Souza (Hillary’s America: The secret history of the Democratic Party)

Ben Stiller (Zoolander 2)

Pior atriz

Megan Fox (As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras)

Tyler Perry (Boo! A madea halloween)

Julia Roberts (O maior amor do mundo)

Becky Turner (Hillary’s America: The secret history of the Democratic Party)

Naomi Watts (A série Divergente: Convergente e Refém do medo)

Shailene Woodley (A série Divergente: Convergente)

Pior ator coadjuvante

Nicolas Cage (Snowden)

Johnny Depp (Alice através do espelho)

Will Ferrell (Zoolander 2)

Jesse Eisenberg (Batman vs Superman: A origem da Justiça)

Jared Leto (Esquadrão Suicida)

Owen Wilson (Zoolander 2)

Pior atriz coadjuvante

Julianne Hough (Tirando o atraso)

Kate Hudson (O maior amor do mundo)

Aubrey Plaza (Tirando o atraso)

Jane Seymour (Cinquenta tons de preto)

Sela Ward (Independence Day: O ressurgimento)

Kristen Wig (Zoolander 2)

Pior diretor

Dinesh D’Souza & Bruce Schooley (Hillary’s America: The secret history of the Democratic Party)

Roland Emmerich (Independence Day: O ressurgimento)

Tyler Perry (Boo! A madea halloween)

Alex Proyas (Deuses do Egito)

Zack Snyder (Batman vs Superman: A origem da Justiça)

Ben Stiller (Zoolander 2)

Pior roteiro

Batman vs Superman: A origem da Justiça

Tirando o atraso

Deuses do Egito

Hillary’s America: The secret history of the Democratic Party

Independence Day: O ressurgimento

Esquadrão Suicida

Pior combo em cena

Ben Affleck e Henry Cavill em Batman vs Superman: A origem da Justiça

Qualquer dupla de deus egípcio e mortal em Deuses do Egito

Johnny Depp e seu figurino em Alice Através do Espelho

O elenco, antes respeitado, de Beleza Oculta

Tyler Perry e sua sempre horrível peruca em Boo! A Madea Halloween

Ben Stiller e Owen Wilson em Zoolander 2

Pior sequência, prequel, ou rip-off

Alice Através do Espelho

Batman vs Superman: A origem da Justiça

50 Tons de Preto

Independence Day: O Ressurgimento

Tartarugas Ninjas: Fora das Sombras

Zoolander 2

