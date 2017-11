Fox exibe série de época com legendas de programa erótico

O canal Fox Premium exibiu as legendas de The Girlfriend Experience durante a transmissão do novo episódio da série Outlander, e o resultado foi no mínimo curioso: as cenas da ficção que se passa no século 18 ganharam legendas com conteúdo erótico explicito.

Em nota, a Fox lamentou o ocorrido e se desculpou pelo erro com bom humor: o canal postou uma imagem de Outlander com a legenda “erramos”. Através de um comunicado, informaram que o novo episódio do seriado será reprisado nesta terça-feira às 23h55 no canal Fox Premiun 1.

The Girlfriend Experience é uma série exibida pelo canal que conta a história de uma estudante que entra para o mundo da prostituição e conta com diversas cenas de sexo ao longo dos episódios.