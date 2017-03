Fortaleza inaugura Museu da Fotografia nesse sábado

1. Obras do acervo do Museu da Fotografia de Fortaleza (CE) zoom_out_map 1 /8 Fachada Museu da Fotografia de Fortaleza (Museu da Fotografia/Divulgação)

2. Obras do acervo do Museu da Fotografia de Fortaleza (CE) zoom_out_map 2 /8 Dorothea Lange - Migrant Mother (Museu da Fotografia/Divulgação)

3. Obras do acervo do Museu da Fotografia de Fortaleza (CE) zoom_out_map 3 /8 Robert Capa - Soldado Caído (Museu da Fotografia/Divulgação)

4. Obras do acervo do Museu da Fotografia de Fortaleza (CE) zoom_out_map 4 /8 Steve McCurry - Menina Afegã (Museu da Fotografia/Divulgação)

5. Obras do acervo do Museu da Fotografia de Fortaleza (CE) zoom_out_map 5 /8 Mario Cravo Neto - Lord of the Head (Museu da Fotografia/Divulgação)

6. Obras do acervo do Museu da Fotografia de Fortaleza (CE) zoom_out_map 6 /8 Martin Chambi - Giant of Paruro, Cuzco (Museu da Fotografia/Divulgação)

7. Obras do acervo do Museu da Fotografia de Fortaleza (CE) zoom_out_map 7 /8 Horst P. Horst - Round the Clock, New York (Museu da Fotografia/Divulgação)

8. Obras do acervo do Museu da Fotografia de Fortaleza (CE) zoom_out_map 8/8 Man Ray - Sem titulo (Museu da Fotografia/Divulgação)

A capital do Ceará irá ganhar neste sábado o Museu da Fotografia Fortaleza, com acervo de 2.000 obras da coleção do idealizador do espaço, o empresário Silvio Frota. Entre as 440 obras da primeira exposição estão imagens de grandes nomes da fotografia como Robert Capa, Steve McCurry, Henri Cartier-Bresson e Sebastião Salgado.

“A ideia do Museu nasceu justamente da dificuldade de encontrar espaços para ver grandes obras, tanto de pintura quanto de fotografia. Não é justo que grandes obras de arte estejam restritas a um público muito pequeno, e vimos que estávamos cometendo o mesmo erro com a nossa coleção. Decidimos assim criar um espaço e disponibilizá-la ao público”, disse ao site de VEJA Silvio Frota, criador do museu ao lado da esposa Paula Frota.

Em um espaço de 2.500 metros quadrados, o segundo museu de fotografia do Brasil – o primeiro localiza-se em Curitiba – vai oferecer exposições, oficinas, palestras e uma loja onde o público poderá adquirir fotografias de jovens artistas.

As obras serão dispostas por temas. Para a abertura, a exposição terá ‘Um imaginário de cidades’, ‘Sobre crianças’, ‘Jogo de olhares: aspectos da fotografia moderna e contemporânea’ e ‘O Norte e o Nordeste’, dedicado a fotógrafos locais.

Uma das grandes obras do museu é a fotografia “A Garota Afegã”, do fotógrafo Steve McCurry, que estampou a capa da revista ‘National Geographic’ em 1985. A imagem que ficou conhecida como a ‘Mona Lisa do Terceiro Mundo’ foi a primeira obra adquirida por Frota: “a partir daí, comecei a ler, estudar e frequentar galerias, leilões e feiras de fotografia”.

Museu Educacional

Os idealizadores querem investir também no aspecto educacional do museu, com a realização de oficinas de fotografia que poderão resultar em futuras exposições, apresentação de exposições itinerantes em comunidades carentes e organização de visitas ao museu.

“Estamos planejando levar as obras para o interior do estado e trazer crianças do interior para conhecer o museu. A princípio, vamos focar o projeto nas crianças, para dar a elas a oportunidade de acesso ao universo da fotografia e ao desenvolvimento de uma série de habilidades”, disse Frota.

Serviço:

Onde: Rua Frederico Borges, 454 – Varjota

Funcionamento: de quarta a sábado, de 12h às 17h (no primeiro mês, o espaço abrirá de quarta a domingo)

Ingresso: 10 reais. Para menores de 18 anos e maiores de 60 anos, a entrada é gratuita