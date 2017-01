‘Forrest Gump’ e outros 18 vencedores do Oscar na Netflix

Entre os 88 títulos eternizados pela estatueta de melhor filme do Oscar, 19 estão disponíveis atualmente no catálogo da Netflix Brasil. Clássicos, como O Poderoso Chefão I e II e Platton, e longas mais recentes, como 12 Anos de Escravidão, podem ser vistos pelo canal de streaming. Confira na lista abaixo:

O Poderoso Chefão I, 1972, e II, 1974

A trilogia de Francis Ford Coppola ganhou as estatuetas de melhor filme para os dois primeiros episódios. A trama gira em torno da família de mafiosos Corleone, do envolvimento deles com outras cabeças do crime e também do tráfico de drogas em Nova York.

Um Estranho no Ninho, 1976

A fim de se livrar de trabalhos comunitários na cadeia, um criminoso finge ter problemas mentais para ser internado em um hospital psiquiátrico. No local, ele se revolta com uma enfermeira opressiva e comanda uma rebelião com os outros pacientes contra a funcionária.

Gandhi, 1982

Cinebiografia de Mahatma Gandhi, o indiano que liderou a revolta contra os britânicos sem sair de sua filosofia de não-violência e da desobediência civil. Dirigido por Richard Attenborough, a produção levou oito estatuetas na premiação, entre elas de melhor filme.

Amadeus, 1984



Inspirado na história verídica do músico Salieri, Amadeus apresenta os problemas mentais do protagonista e a mistura de admiração e inveja que sente por Mozart. Ao acreditar que Deus prefere Mozart, e por isso concedeu a ele boas músicas, Salieri arma um plano para se vingar de ambos.

Entre Dois Amores, 1985

Uma forte e independente dinamarquesa, interpretada por Meryl Streeep, é gerente de uma plantação de café no Quênia. Seu envolvimento com o país e também com um amor extraconjugal são os principais motes do filme vencedor de setes Oscars.

Platoon, 1986

Um jovem desiste da faculdade e se oferece como voluntário para lutar na guerra do Vietnã. Tratado como desnecessário pelos outros soldados, ele se vê em outro tipo de batalha, a de encarar os conflitos com seus superiores e com o próprio pelotão.

O Último Imperador, 1987

O filme conta a história de Pu Yi, o último imperador da China. Baseado no livro escrito pelo próprio protagonista, o roteiro conta a sua jornada, desde quando subiu ao trono, ainda criança, em 1908, até a abdicação forçada e a vida depois do poder.

Conduzindo Miss Daisy, 1989

O filho de uma senhora judia decide contratar um motorista para a mãe, que reluta contra a ideia. Com o tempo, o relacionamento dela com o empregado se desenvolve para uma amizade que quebra preconceitos.

A Lista de Schindler, 1993

Durante a Segunda Guerra Mundial, o empresário alemão Oskar Schindler se compadece de seus empregados judeus e passa a ajudá-los. Suas atitudes e escolhas, muitas vezes perigosas, salvam centenas de pessoas e colocam o seu nome na história europeia. Dirigido por Steven Spielberg, o filme somou setes estatuetas no Oscar.

Forrest Gump – O Contador de Histórias, 1994

O personagem principal, Forrest Gump, não tem um QI alto, porém tem bom coração e muita curiosidade. O filme mostra vários anos de sua trajetória, os acontecimentos que ele testemunhou, as pessoas que conheceu e como o amor influenciou sua vida.

Beleza Americana, 1999

Uma típica família americana aparenta uma vida feliz que não condiz com a realidade. Insatisfeito, o pai se apaixona pela amiga adolescente da filha e seu comportamento leva a eclosão de outros dramas envolvendo as pessoas ao seu redor.

Gladiador, 2000

Após perder a família e ser traído, o general romano Maximus volta a Roma como gladiador em busca de vingança contra o jovem e corrupto filho do imperador. Praticamente invencível, ele fica famoso e incomoda o Império.

Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei, 2003

O último filme da saga O Senhor dos Anéis traz a conclusão da jornada do personagem Frodo, que tem a missão de destruir o anel com poderes mágicos e perigosos. Baseado nos livros de J.R.R.Tolkien, o longa é precedido por duas outras produções: O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001) e O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002) — a trilogia completa está disponível na Netflix.

Crash: No Limite, 2004

Situações vividas por pessoas distintas se cruzam e formam um enredo sobre o preconceito em suas diversas formas, desde o racial até o religioso e o social. Nos encontros entre os personagens surgem reflexões que os levam a analisar sua vida e seu passado.

Onde Os Fracos Não Têm Vez, 2007

Um xerife aposentado encontra dois milhões de dólares na cena de um crime. A partir deste caso, um perigoso bandido passa a persegui-lo pelo estado americano do Texas, deixando um rastro de destruição.

Guerra ao Terror, 2008

O filme relata o trabalho de um grupo de soldados americanos que tem a tarefa de desarmar bombas em plena guerra no Iraque. Estes especialistas convivem com o medo da morte todos os dias, o que causa tensão e reflexões sobre coragem e caráter.

O Discurso do Rei, 2010

Após ser pego de surpresa com a renúncia do irmão, herdeiro legítimo do trono, George IV assume o posto de rei do Reino Unido e precisa da ajuda de um fonoaudiólogo para superar a gagueira e se tornar um líder seguro e admirado por seus discursos.

12 Anos de Escravidão, 2013

Nos Estados Unidos pré-Guerra da Secessão, um homem negro nascido livre é sequestrado e vendido como escravo. Baseado na biografia de Solomon Northup, o longa segue o americano pela década em que viveu trabalhando nas plantações da Louisiana.