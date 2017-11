Forneria Coriolano: a melhor pizzaria de Fortaleza

Ao definir a decoração do restaurante, o chef Rodrigo Viriato se inspirou na cozinha de seu avô materno, da qual não se esquece pelas paredes revestidas com cerâmica branca, os móveis de madeira e a profusão de objetos antigos, como relógios e livros. No estilo industrial, a forneria se divide em dois andares e uma disputada varanda. A berinjela gratinada com peito de peru, provolone e tomate (R$ 36,00) é uma boa pedida para abrir o apetite. Para a sequência, de cinco fornos a gás saem quase setenta sugestões de pizza, preparadas em tamanhos que rendem quatro ou oito pedaços. A cearense leva molho de tomate, mussarela, queijo de coalho, cebola-roxa, carne de sol e manteiga de garrafa (R$ 65,00 a grande). Outra receita é assada apenas com molho de tomate e mussarela e recebe, pouco antes de ir à mesa, cobertura de mussarela de búfala, rúcula, parmesão e presunto de Parma (R$ 85,00 a grande). Os discos podem ganhar bordas recheadas de catupiry ou provolone, entre outras opções (é cobrado um acréscimo de R$ 10,00 ou R$ 15,00, dependendo do número de fatias). O cardápio lista ainda focaccias, a exemplo da que reúne peperone, mussarela e cebola (R$ 45,00), sanduíches, saladas, carnes e massas. Entre essas últimas, a mais requisitada é o espaguete à carbonara (R$ 45,00). Para beber, a clientela costuma preferir cervejas especiais como a Ekaut Apa 1817 (R$ 16,50, 500 mililitros) e a Erdinger Weissbier (R$ 45,00, 500 mililitros). Rua Osvaldo Cruz, 2786, Dionísio Torres, ☎ 3035-5504 (300 lugares). 17h/1h. Aberto em 2015. Aqui tem iFood. $$

2º lugar: Vignoli

Abre o apetite a porção de casquinha de calabresa com parmesão (R$ 16,90) ao lado do suco frozen de tangerina (R$ 5,90). Em seguida, a refeição contempla pizzas como peperone com molho pesto e mussarela de búfala (R$ 64,90), rúcula com tomate seco (R$ 56,90) e vignoli, coberta por molho de tomate, mussarela, parmesão, alho crocante, manjericão, gergelim e orégano (R$ 49,90). A brotinho doce de bombom Serenata de Amor sai por R$ 33,40. Rua Silva Jatahy, 529, Meireles, ☎ 3267-9450 (250 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2004. Mais três endereços. Aqui tem iFood. $

3º lugar: Maria Tomate

Na varanda ao ar livre, um dos ambientes da casa, são servidas pizzas de massa fina e crocante. As de maior sucesso são a caprese, com mussarela de búfala, pasta de azeitonas pretas, tomate e manjericão (R$ 55,00), a de camarão à moda da casa, coberta pelo crustáceo e molho roquefort (R$ 63,00), e a de lombinho com chutney de manga (R$ 48,00). Entre as versões doces há brotinhos de chocolate (R$ 26,50). Shopping Pátio Cocó, ☎ 3025-2500 (120 lugares). 18h/0h. Aberto em 2011. Aqui tem iFood. $