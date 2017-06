‘Força do Querer’: 1ª trama das 9 a passar de 30 pontos em 2 anos

Taí uma novela das 9 como a Globo há muito tempo não vê. Comentada, criticada e, o mais importante, assistida. A Força do Querer, trama de Gloria Perez que substituiu A Lei do Amor no horário mais nobre da teledramaturgia nacional, completou dois meses no ar com média de audiência de 32 pontos na Grande São Paulo, segundo o Ibope. Se mantiver esse desempenho, será o primeiro folhetim das 9 a passar da casa dos 30 pontos na região em dois anos — a última foi Império, de Aguinaldo Silva, que saiu do ar em março de 2015.

Ao tomar os dois primeiros meses das tramas anteriores, de acordo com a própria Globo, o desempenho é o melhor na faixa em quatro anos. A emissora, no entanto, não divulga os números das oito ou nove primeiras semanas de A Lei do Amor, Velho Chico, A Regra do Jogo, Babilônia e Império, novelas que antecederam A Força do Querer.

O que é certo é que todas, exceto Império, ficaram na casa dos 20 pontos ao longo de sua exibição: A Lei do Amor teve média de audiência de 27 pontos na Grande São Paulo, menos que Velho Chico, que marcou 28,9, um pouco mais que A Regra do Jogo, com 28,5. Babilônia obteve média de 25,45, a pior da história da emissora. Império marcou 32,7 pontos, média que Gloria Perez pode superar.

Antes do folhetim de Aguinaldo Silva, foi ao ar Em Família, a primeira a ficar abaixo dos 30 pontos na Globo: teve média de 29 pontos. A despedida de Manoel Carlos das telenovelas se seguiu a Amor à Vida, trama de Walcyr Carrasco que fez 35,5 pontos na Grande São Paulo, Salve Jorge, também de Gloria Perez, com 33,96 pontos, Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro (mesmo autor de A Regra do Jog0), com 38,9 pontos, e Fina Estampa, outra de Aguinaldo Silva, com 39 pontos.

Pega Pega

A trama das 7 teve, nesta terça-feira, a melhor estreia de uma novela das 7 desde 2012: marcou 29 pontos na Grande São Paulo.