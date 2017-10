Crystal Harris, 31 anos, não ficará desamparada após a morte de Hugh Hefner, 91, seu marido desde 2012. Fora do testamento do criador da Playboy, dono de um patrimônio estimado em 43 milhões de dólares, Crystal fez um acordo pré-nupcial milionário com o empresário.

Segundo o site TMZ, a modelo receberá 5 milhões de dólares mais uma casa de 550 metros quadrados, que Hefner comprou para ela em 2013. A residência possui quatro quartos, cinco banheiros e uma piscina. Confira abaixo imagens: